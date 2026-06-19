【ヤングガンガン 2026 No.13】 6月19日 発売 価格：460円 【拡大画像へ】 スクウェア・エニックスは雑誌「ヤングガンガン 2026 No.13」を6月19日に発売した。価格は460円。 表紙と巻頭グラビアは福井梨莉華さん、巻末グラビアには小森香乃さんが登場している。 巻頭カラーは「玉川さん 出てました？」。また、「片田舎のおっさん、剣聖になる 外伝 竜双剣の軌