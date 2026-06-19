過失運転致傷の疑いで、新潟市江南区に住むパート従業員の女（63）が18日、現行犯逮捕されました。警察の調べによりますと、女は18日午後4時20分頃、新潟市江南区東船場の市道で、軽自動車を運転中、横断歩道を自転車に乗って渡っていた男性と衝突しました。男性は右手首骨折の疑いで病院に搬送されました。命に別条はないということです。近くの交番で警察官が事故を目撃。運転していた女は現行犯逮捕されています。調べに