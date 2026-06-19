「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１９日午前１０時現在で、黒田グループが「買い予想数上昇」で２位となっている。 １９日の東京市場で、黒田グループは３日続伸し上場来高値を更新。データセンターの建設ラッシュを背景としたハードディスクドライブ（ＨＤＤ）の需要増への思惑から、ＨＤＤ用部品を手掛ける同社への関心が高まりつつあるようだ。 なお、