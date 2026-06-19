新電元工業が大幅高で５連騰。この日はマドを開けて急伸し節目の４０００円を突破した。同社はホンダを主要取引先とするサプライヤーで、電装品を供給するとともにパワー半導体にも展開する。ホンダ系サプライヤーと言えば、武蔵精密工業の株価がデータセンター（ＤＣ）向けの蓄電装置の成長期待で急変貌を遂げたことを想起する投資家が多い。新電元の２７年３月期は経常減益予想となっているが、