8月21日よりシネマート新宿、Strangerほかにて全国順次公開される香港映画『最初の半歩』の日本版予告が公開。また、本国公開10周年を記念した劇場特別映像の上映も決定した。 参考：トニー・ウーの俳優デビュー作『最初の半歩』8月21日公開「今でも僕にとって大切な宝物」 本作は、『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』で十二少（サップイー）役を演じたトニー・ウ&