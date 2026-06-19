伊勢化学工業が反発している。きょう付の日本経済新聞朝刊で「政府は１８日、２０３５年までに薄くて曲がる次世代型の『ペロブスカイト太陽電池』を政府施設で最大７万キロワットを導入する目標を発表した」と報じられており、これを好材料視した買いが入っているもよう。記事によると、同日開かれた関係府省庁の連絡会議で示されたとしており、国が率先して使い始めることで、普及の足掛かりとするのが狙いという。同社はペロブ