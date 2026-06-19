エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマートが６日続伸している。６月１８日の取引終了後に関東財務局に提出された大量保有報告書で、光通信グループの光通信の株式保有割合が５．１５％と新たに５％を超えたことが判明しており、これを受けて思惑的な買いが入っているようだ。保有目的は純投資としており、報告義務発生日は６月１１日となっている。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む