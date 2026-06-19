午前１１時現在の東証プライムの値上がり銘柄数は６６６、値下がり銘柄数は８３３、変わらずは５６銘柄だった。業種別では３３業種中８業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、ガラス・土石、石油・石炭など。値下がりで目立つのは銀行、医薬品、その他金融など。 出所：MINKABU PRESS