20th Centuryが、約1年ぶりとなる新曲「僕らが上書きする世界」を6月28日に配信リリースする。 （関連：20th Centuryは変わることなく唄って踊り続けるアイドル歴30年越え、50代迎えた3人の“包み込むような大人像”） 本情報は、開催中の全国ツアー『20th Century Live Tour 2026 ～唄う人 踊る人～』川崎公演にて発表されたもの。本楽曲は、高橋留美子原作のTVアニメ『MAO』第2クールオ&#