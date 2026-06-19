開催：2026.6.19 会場：ヤンキースタジアム 結果：[ヤンキース] 1 - 5 [Wソックス] MLBの試合が19日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとWソックスが対戦した。 ヤンキースの先発投手はライアン・ウェザーズ、対するWソックスの先発投手はブライアン・ハドソンで試合は開始した。 2回表、4番 コルソン・モンゴメリー 初球を打ってセンターへのホームランでWソ