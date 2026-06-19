サガン鳥栖は19日、清水エスパルスからFW〓橋利樹が完全移籍加入することを発表した。〓橋は1998年1月20日生まれの現在28歳。埼玉栄高校、国士舘大学を経て、2020年にロアッソ熊本へ入団した。熊本では初年度から攻撃陣の主力として活躍し、2022シーズンにはJ2リーグで40試合の出場で14得点をマーク。翌年には浦和レッズへ完全移籍加入したが、2023シーズンのJ1リーグでは11試合出場1得点と出場機会を増やせず、翌年3月には横