開催：2026.6.19 会場：シチズンズバンク・パーク 結果：[フィリーズ] 4 - 6 [メッツ] MLBの試合が19日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとメッツが対戦した。 フィリーズの先発投手はアーロン・ノラ、対するメッツの先発投手はショーン・マナイアで試合は開始した。 1回表、3番 フアン・ソト 4球目を打ってライトスタンドへのホームランでメッツ得点 PHI 0-