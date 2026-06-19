「41歳で結婚して、今やっと娘が最初の誕生日を迎えたばかりなのですが、正義ある国で暮らせるようにしてください」【写真】韓国で「星条旗」を掲げて抗議するユン前大統領支持者韓国で、6月3日の全国同時地方選挙の投票用紙不足騒動によって触発された蚕室（チャムシル）開票所封鎖デモ。13日目となる6月17日、ソウル・オリンピック公園ハンドボール競技場の2-1ゲート前では、中央選挙管理委員会（選管）の「参政権侵害」を弾劾す