鹿島アントラーズは６月19日、マテウス・ブエノが清水エスパルスから完全移籍で加入すると発表した。現在27歳のブラジル人MFは、これまで母国のコリチーバFCやポルトガルのジウ・ヴィセンテでプレーし、2025年１月にブラジルのグアラニFCから清水に完全移籍。昨季は公式戦38試合で１ゴールをマーク。J１百年構想リーグでは18試合で１得点を記録していた。Ｍ・ブエノは鹿島の公式サイトを通じて、以下のとおりコメントした。