スペイン代表としてFIFAワールドカップ2026に出場中の左サイドバック（SB）マルク・ククレジャが、大会期間中に実現したレアル・マドリード移籍について語った。18日、スペイン紙『アス』が報じている。目下、スペイン代表としてFIFAワールドカップ2026に出場しているククレジャ。ホセ・ルイス・メンディリバルとホセ・ボルダラスの息遣いが残る“異色”のラ・マシア出身者は、カーボベルデ戦当日の15日にレアル・マドリードへ