北中米ワールドカップで現地６月18日、グループＢ第２節の２試合が行なわれた。スイス対ボスニア・ヘルツェゴビナは、スイスが４−１で勝利。カナダ対カタールは、カナダが６−０の完勝を収めた。この結果、カナダとスイスが勝点４で並び、得失点差で上回るカナダが首位に立つ。ボスニア・ヘルツェゴビナとカタールは共に勝点１で、得失点差で下回るカタールが最下位だ。 グループＢ／ここまでの結果と今後の予定▼第１