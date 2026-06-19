歴史はエンターテインメント！かしまし歴史チャンネルへようこそ。『豊臣兄弟！』第23回のタイトルは「さらば半兵衛」。謀反を起こした荒木村重（演：トータス松本）を説得しに行った黒田官兵衛（演：倉悠貴）は、有岡城で囚われの身となってしまいます。裏切りの噂が立つ中、信長（演：小栗旬）は羽柴秀吉（演：池松壮亮）・小一郎（演：仲野太賀）に官兵衛の子・松寿丸を始末せよと命じます。そこで軍師・竹中半兵衛（演：菅田将