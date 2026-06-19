日本代表は18日、FIFAワールドカップ2026・グループF第2節のチュニジア代表戦に向け、チームベースキャンプ地のナッシュビルで練習を行った。FW前田大然（セルティック／スコットランド）は、現地時間14日に行われたオランダ代表とのゲームでは先発に名を連ね、66分までプレー。2シャドーの一角での出場だったが、持ち前の運動量と爆発的なスピードを存分に示し、オランダ代表の右サイド攻撃の勢いを削ぐ役割を担った。ただ