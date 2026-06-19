【その他の画像・動画等を元記事で観る】 貧困撲滅に向けた世界最大規模の活動を展開するGlobal Citizen（以下、グローバル・シチズン）が、東京国際フォーラムで日本初の音楽イベント『Global Citizen Live: Tokyo』（6月18日）を開催。 YOSHIKIと＆TEAMがヘッドライナーを務め、AI、千葉雄喜によるパフォーマンス、そしてクリス・ペプラーがMCを務めた本イベントには、多くのファン、アӦ