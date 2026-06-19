19日11時現在の日経平均株価は前日比153.42円（0.22％）高の7万1206.91円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は666、値下がりは833、変わらずは56。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を275.15円押し上げている。次いでキオクシア が149.01円、フジクラ が140.79円、ＳＢＧ が74.82円、住友電 が52.29円と続く。 マイナス寄与度は131.14円の押し下げでファストリ がトップ。以下、東エレク が88.