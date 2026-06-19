19日の外国為替市場のドル円相場は午前11時時点で1ドル＝161円19銭前後と、前日午後5時時点に比べ60銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝184円62銭前後と27銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース