ア・リーグ西地区のエンゼルスは18日（日本時間19日）、主砲のマイク・トラウト外野手が右太もも裏の痛みで10日間の負傷者リスト（IL）入りすると発表した。トラウトは前日のダイヤモンドバックス戦で、走塁際に負傷したという。 ■「今日はかなり良くなっている」 現在34歳のトラウトは今季、チーム75試合のうち74試合に出場。打率.234、17本塁打、36打点、7盗塁、OPS.866の成績で打線をけん引。63試合で中堅手の