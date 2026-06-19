将棋の藤井聡太六冠（23）に服部慎一郎七段（26）が挑む、棋聖戦五番勝負の第2局が、けさ始まりました。きょう午前9時、棋聖戦五番勝負の第2局が栃木県日光市の「日光金谷ホテル」で始まりました。藤井聡太六冠にタイトル戦初挑戦の服部慎一郎七段が挑みます。先に3勝した方が勝者となる棋聖戦。開幕局で勝利した藤井六冠が今回も勝利し、棋聖戦7連覇に王手をかけるか、服部七段が意地を見せて踏みとどまるかが注目です。棋聖戦第2