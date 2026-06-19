日本テレビ系金曜よる７時５６分から放送の「沸騰ワード１０」は、一般の人は聞いたことがない！でも特定の業界内で、実は話題にのぼっている超ホットなワードを徹底調査！ディレクターが日本・世界を駆け巡り、半年後に絶対ブームになる「流行の源泉」をどこよりも早く見せる『業界リサーチバラエティー』。 今日、６月１９日（金）放送の「沸騰ワード１０」は、“伝説の家政婦