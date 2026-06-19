俳優、歌手の小泉今日子が、還暦を迎えた今年、全国ツアー『KK60 〜コイズミ記念館〜 KYOKO KOIZUMI TOUR 2026』を開催。40周年を機に再び本格的なライブ活動を続けてきた小泉にとって、今回のツアーはひとつの節目となり、ツアーの中では、自身初となる単独の日本武道館公演も行われた。オリコンニュースでは、小泉にインタビューを行い、60歳を迎えた心境や武道館公演への思い、そしてこれからについて話を聞いた。【写真】笑