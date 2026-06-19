アメリカとイランの戦闘をめぐる覚書について、両国トップが署名したことが分かりました。すべての戦線で戦闘を終結させ、最終合意に向けて60日間の交渉期間を設けるという内容です。想定よりも早くなった背景や、原油流通の正常化の時期を考えます。そこで今回の#みんなのギモンでは、「“スピード署名”…ホルムズ海峡開放は？」をテーマに解説します。■最終合意へ60日間の交渉期間富田徹・日本テレビ国際部長「19日にスイスで