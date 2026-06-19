5人組グループ・SUPER EIGHTの横山裕が主演する、7月1日スタートのカンテレ・フジテレビ系水ドラ★イレブン『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』（毎週水曜後11:00）の第1話のシーン写真、あらすじが解禁された。【写真】過去には…2024年『anan』“大トリ”表紙に登場したSUPER EIGHT講談社『good!アフタヌーン』で連載中の同名漫画（原作：伊口紺／漫画：中村優児）を実写化。人と群れない一匹狼の刑事（横山）と、殺人鬼