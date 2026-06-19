19日の小泉進次郎防衛大臣の閣議後会見で、インドネシアのプラボウォ大統領に戦艦「三笠」の模型を贈呈したことについての質問が出た。【映像】小泉大臣、「三笠」の模型を選んだ理由を明かす瞬間このプレゼントをめぐっては、小沢一郎前衆院議員がXで「歴史を知らないからこそ、こういうことを平然とやれる。わざわざ帝国主義時代の軍艦の模型を被害の当事国にあげる必要はない。センスが無いでは済まない」と批判するなど、