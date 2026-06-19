陸上日本選手権女子1500メートル陸上女子中長距離・田中希実（26＝豊田自動織機）の言葉には、いつも強いエネルギーが満ちている。まさに「走る哲学者」。自問自答を突き詰め、たどり着いた思考を言語化していく。14日、今秋の名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねた日本選手権の女子1500メートルで、史上初の7連覇を達成。4分11秒80で完勝だった。レース後に語った競技観、勝負論は示唆に富んでいた。まず田中は「純粋にかけっ