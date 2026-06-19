1ドル＝161円台まで円安が進むなか、片山財務大臣は「投機的な動きがあれば断固とした措置をとる」と述べ、改めて市場を強くけん制しました。ドル円相場は日米の金利差の拡大が意識され、きょう未明に1ドル＝161円80銭台まで円安が進行、39年ぶりの円安水準に迫りました。片山さつき 財務大臣「投機的な動きがあれば断固とした措置をとるということに尽きます。動くときは断固とした動きをするということで、一切変わりはござ