俳優・岡田将生が主演を務め、染谷将太が共演するTBS金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（毎週金曜後10：00）。いよいよ19日に最終回を迎える本作。新井順子プロデューサーに、これまで届いた反響や、岡田と染谷が作り上げた田鎖兄弟の関係性、そして作品に込めた思いについて話を聞いた。【写真多数】岡田将生、染谷将太、中条あやみら…豪華キャストを一挙紹介！■「味方であってほしい」――もっちゃんが愛されるキャラクターに