広島市議会の本会議で市長選への出馬を表明する松井一実市長＝19日午前広島市の松井一実市長（73）は19日の市議会本会議で、来年4月の任期満了に伴う市長選に5選を目指して立候補する意向を表明した。市長選への出馬表明は松井氏が初めて。広島市出身の被爆2世で、厚生労働省の元官僚の松井氏は、2011年の市長選で初当選し、現在4期目。24年からは全国市長会会長を務め、今月10日に再選された。23年の前回選は自民、公明両党の