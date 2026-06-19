アメリカのヘグセス国防長官はNATO＝北大西洋条約機構の加盟国に対し、ヨーロッパの防衛に向けた負担を増やすよう促しました。【映像】 欧州防衛への負担増加を要求したヘグセス国防長官米ヘグセス国防長官「（NATOは）真の軍事能力を備えた強硬な軍事同盟へと回帰する必要がある。この大陸で抑止力を発揮し、ヨーロッパの防衛において主導的な役割を果たせるものでなければならない」ブリュッセルのNATO本部で国防相会合に出