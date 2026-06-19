１５日に放送されたフジ・カンテレ系「銀河の一票」で、謎の介護士・大樹を演じた伊能昌幸が１９日、Ｘを更新。意外な趣味を明かした。伊能が演じた大樹は、スナックとし子のとし子ママ（木野花）が入所している施設の介護士。あかり（野呂佳代）の選挙を手伝ってくれることになり、すぐに２００人のボランティアを集めたり、ポスターを貼る場所を決めるくじ引きで、流星の秘書・昴（倉悠貴）に５番位置を「譲ってもらえません