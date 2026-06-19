【エルサレム＝福島利之、ワシントン＝栗山紘尚】イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は１８日、レバノン南部に駐留する軍部隊について「安全保障上で必要な限り撤退しない」と宣言した。米国とイランが１７日に署名した覚書では、レバノンを含む戦線で軍事行動の即時終結を盛り込んだが、ネタニヤフ氏は軍を駐留させて戦闘を続ける構えを示した模様だ。イスラエルは、レバノン南部を親イラン勢力ヒズボラからの攻撃を防ぐ