53年ぶりにNBAチャンピオンに輝いたニューヨーク・ニックスの優勝パレードが行われ、200万人以上のファンが歓喜に沸きました。【映像】200万人以上が押し寄せた優勝パレードの様子親松リポート「会場から少し離れた場所でもニックスファンで溢れています。人の波が途切れる気配がありません」ニューヨーク・マンハッタンで18日行われたパレードにはマムダニ市長も姿を見せ、優勝した選手たちを一目見ようと、早朝から200万人以