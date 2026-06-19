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【グランド・セフト・オート VI】 プレオーダー：6月25日開始 発売日：11月19日 ロックスター・ゲームスは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S用オープンワールドクライムアクションゲーム「グランド・セフト・オート VI」のプレオーダーを6月25日より開始する。 本作は、「グランド・セフ