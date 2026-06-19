【「ぽこ あ ポケモン」更新データ（Ver.1.1.1）】 6月19日 配信 ポケモンは、Nintendo Switch 2用スローライフ・サンドボックスゲーム「ぽこ あ ポケモン」の更新データ（Ver.1.1.1）を6月19日に配信開始した。 今回のアップデートはゲーム内で発生していた不具合解消を目的とするもの。以下、2点の問題が修正される。 【修正内容】 ステӦ