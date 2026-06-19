猫にとって『紫陽花』が危険な理由 1.葉や花に含まれる成分が中毒を引き起こすことがある 梅雨の時期にきれいに咲く紫陽花ですが、猫にとっては注意が必要な植物です。実は、葉や花、茎などに含まれる成分によって、中毒症状を起こす可能性があります。 特に怖いのは、猫が「遊び感覚」でかじってしまうケースです。窓辺に飾っていた紫陽花に前足を伸ばし、そのまま葉をカミカミ…というのは、猫飼いさんな