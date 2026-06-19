パルプが世界的バンドとなるまでの軌跡を追ったドキュメンタリーと昨年のロンドン公演を収めたライブアルバムのリリースを発表した。 フロントマンのジャーヴィス・コッカーがナレーターを務める映画「Pulp: What Do You Do For An Encore？」は、「SING／シング」シリーズなどで知られるガース・ジェニングスが監督を担当。「未公開映像」や2025年の「More」ツアーの