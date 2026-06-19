香川坂出行き無料帰省バスを運行 進学や就職で香川県坂出市を離れた人にお盆休みに帰省してもらい、ふるさとの良さを再認識してもらおうと、坂出市が2026年8月11日、関西発坂出着の「無料帰省バス」を運行します。 大阪市を午後0時15分出発し、経由した神戸市を午後1時30分に出発、香川県坂出市に午後4時15分に到着する便です。 対象は関西圏在住の45歳以下の坂出市出身者で、家族でも乗車できます。定員は40人（抽選）