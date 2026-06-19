6月18日時点で借金19──最下位が定位置の中日を温かく応援し続けている人物がドラゴンズファンの注目を浴びている。元女子ビーチバレー選手でタレントの浅尾美和（40）だ。【もっと読む】浅尾美和が「嵐」解散に言及し、SMAPファン「エエ人や」と称賛…二宮和也の結婚コメントでも喝采浴びた浅尾は16日、日本ハムのホームグラウンド「エスコンフィールドHOKKAIDO」の写真をインスタグラムに投稿。《念願のエスコンへ行ってき