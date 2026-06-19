【ネオ・この有名人の意外な学歴】#11中丸雄一は仲代達矢も在学した都立北豊島工業高校で危険物取扱者乙4類を取得白石麻衣（元乃木坂46）◇◇◇乃木坂46卒業から6年近くたつ今も、現役を含めた歴代メンバーの人気投票を行えば、そのほとんどでトップにくる白石麻衣（33）。「一番のライバルは同じ1期生の西野七瀬（32）ですが、一昨年に俳優の山田裕貴（35）と結婚してからは脅かす存在ではなくなった」と女性アイ