NHKでの初戦・オランダ戦に続き「日本戦スペシャルアンバサダー」を務める日本テレビは6月19日、6月21日に生中継する「FIFAワールドカップ 2026」のグループステージ第2戦「日本×チュニジア」において、本田圭佑が解説を務めることを発表した。日本代表は強豪オランダとの初戦を2-2で引き分け、上々のスタートを切った。一方、第2戦で対戦するチュニジアは、初戦でスウェーデンに1-5で敗れた後ラムシ監督を電撃解任し、エルヴ