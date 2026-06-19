韓国が開催国メキシコと対戦北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月18日に大会8日目を迎え、グループAの第2節でメキシコ代表と韓国代表が対戦。0-0で前半を折り返した。試合は前半4分、MFイ・ガンインがMFルイス・ロモと競り合い足を踏んだ。ロモは苦悶の表情で倒れこみ、試合序盤の4分にいきなりイエローカードを提示された。序盤から韓国代表がボールを握る時間が長かったが、なかなかメキシコの守備陣を崩し切ることが