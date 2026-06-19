５月１日付で厩舎を開業した山崎誠士調教師（４１）＝川崎＝は、６月１５日の川崎競馬２Ｒ（プラカーシャ）で初出走を迎えた。６着に終わったが、１１Ｒのポッドベッロで３着。翌１６日の８Ｒはデルマニンフで２着に入り、新馬戦の１８日４Ｒではゴールドカレラが２着。上々のスタートを切った。厩舎スタッフは川崎の元ジョッキーだった小林捺花厩務員を含め３人。担当制にはせず、全員で全馬を担当。「一頭一頭を毎日アプリに