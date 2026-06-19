Ｊ２藤枝はＪ１長崎のＭＦ青木俊輔（２３）が期限付き移籍で加入することを１９日、発表した。期間は２０２６年７月１日から２０２７年６月３０日となり、期間中は長崎と対戦する公式戦への出場はできない。青木はクラブを通じてコメント。「このクラブの一員になれたことを大変嬉しく思います！藤枝ＭＹＦＣがＪ１昇格するために全力で戦います！よろしくお願いします！」青木は熊本出身で、ブレイズ熊本ジュニアユース、東