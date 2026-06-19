日本テレビは２０日の巨人・中日戦（東京Ｄ）を午後３時から地上波で生中継する。今回のテーマは「野球×言葉」。試合中の監督コーチからの指示や声かけなど試合を動かす言葉、ピンチで投手と捕手はどんな会話をしているのか。解説の高橋由伸さんと立浪和義さんが想像し、読み解きながら中継を進めていく。また、選手の背中を押す野球人生を支える言葉に着目する。恩師の教えや先輩からのエール、家族からのメッセージなど、