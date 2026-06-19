◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＡ組第２戦メキシコ―韓国（１８日、グアダラハラ競技場）開催国でＦＩＦＡランク１４位のメキシコと同２５位の韓国が対戦し、前半を０―０で終えた。両チームとも決定力に欠き、スコアレスで残り４５分に臨む。日本時間１時から開始した同組の南アフリカ―チェコ戦は１―１で引き分け。両チームとも初戦で勝利したため勝ち点３で並んでおり、この一戦に勝利すればグループ２位以内が確定。