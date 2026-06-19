５８歳の有名女優が、ブラトップ姿を投稿した。「ウチの長男坊マロンとツーショット」とインスタグラムを書き出したのは、女優の田中美奈子。愛猫と一緒に自撮りし、「ちょっとビビり気味なマロン」と泣き笑いの絵文字をつけ「どんな表情もかわいいぞ。サマーカットしたばかりだからチンチラって分かって貰えないかもー」とつづった。田中はスッピンのようで、黒縁メガネをつけてニッコリ。左手で撮影したのか、脇全開だ。